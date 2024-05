Furto, Receptação e Adulteração de Veículos são descobertos durante abordagem da PM

Na noite de ontem (13), por volta das 22h00, uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela área central de Mogi Guaçu, próximo ao shopping, flagrou uma ação criminosa que resultou na descoberta de furto, receptação e adulteração de veículos. Os detalhes da ocorrência foram divulgados pela Assessoria de Imprensa da PM de Mogi Guaçu.

A equipe policial avistou um veículo Jetta branco adentrando um estacionamento, o que levantou suspeitas imediatas. Com o objetivo de abordá-lo, os policiais seguiram até o estacionamento, onde presenciaram um indivíduo saindo do Jetta e entrando em uma caminhonete Triton L200 preta. Diante da situação, foi solicitado apoio de outras viaturas para prosseguir com as abordagens.

Enquanto algumas viaturas abordavam o Jetta branco, realizando busca pessoal nos ocupantes, outras se dirigiram à caminhonete Triton L200. Durante a vistoria, constatou-se que o emplacamento da L200 correspondia a um chassi diferente do veículo, e consulta realizada pelo sistema COPOM revelou que o chassi original estava registrado como furtado no dia 12/05/2024 em uma loja da cidade de Mogi Mirim.

No interior do Jetta, durante a busca veicular, os policiais encontraram um motor automotivo de um Jetta TSI, cuja numeração havia sido suprimida, tornando impossível a identificação. Além disso, uma porta também foi localizada.

Após entrevista com os indivíduos abordados, eles afirmaram ter adquirido a caminhonete de um terceiro, que pediu para que eles se livrassem do veículo, alegando que o proprietário estava envolvido em um golpe de seguro. O proprietário da L200 foi contatado e concordou em comparecer à delegacia, porém, até o momento do encerramento da ocorrência, ele não havia comparecido, e a caminhonete foi apreendida pela Polícia Civil.

Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos em flagrante e conduzidos ao plantão de polícia judiciária de Mogi Guaçu. O delegado de plantão, que elaborou o Boletim de Ocorrência Policial de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311) e receptação (art. 304). O veículo Triton L200, o motor com numeração suprimida, a porta encontrada no Jetta e os aparelhos celulares dos suspeitos foram apreendidos e permanecem à disposição da justiça.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar possíveis conexões com outros crimes e responsabilizar os envolvidos conforme determina a legislação vigente.