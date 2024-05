Novo Projeto de Lei propõe flexibilidade de horário no comércio da cidade

Na tarde desta quarta-feira, dia 8, o Presidente da Câmara Municipal, vereador Jéferson Luís da Silva, reuniu-se com o presidente e o superintendente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu, José Rubens de Carvalho e Adenilson Reis, para discutir um novo projeto de lei. Este projeto visa estabelecer um novo horário de funcionamento para o comércio local, com o objetivo de introduzir flexibilidade e se adaptar às demandas do atual cenário comercial.

Com um olhar atento às diretrizes de carga horária dos colaboradores, a proposta busca proporcionar aos estabelecimentos comerciais a capacidade de ajustar seus horários de acordo com as necessidades específicas de cada negócio. Essa medida não apenas visa impulsionar o fluxo de vendas, mas também criar um ambiente mais dinâmico e receptivo aos consumidores.

O Presidente da Câmara Municipal destacou a importância desse projeto para a economia local, afirmando que a flexibilidade de horário pode contribuir significativamente para a geração de empregos e o fortalecimento do comércio na cidade. “Estamos comprometidos em encontrar soluções que beneficiem tanto os comerciantes quanto os consumidores, criando um ambiente propício para o desenvolvimento econômico”, declarou Jéferson Luís.

Por sua vez, o presidente e superintendente da Associação Comercial ressaltaram que a flexibilidade de horário pode trazer maior competitividade aos estabelecimentos locais, além de proporcionar uma experiência de compra mais conveniente para os clientes.

O projeto de lei será submetido a debates e análises na Câmara Municipal nas próximas semanas, e espera-se que, caso aprovado, traga benefícios significativos para o comércio e a economia da cidade.