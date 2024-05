Fundo Social e o Big Bom Supermercados arrecadam doações para vítimas do Rio Grande do Sul

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu e o Big Bom os Supermercados (Centro e Parque Cidade Nova) fizeram uma parceria para arrecadar doações para enviar às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul (RS). A ação tem apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Assistência Social.

A campanha está recebendo doações de itens de higiene pessoal (sabonete, shampoo, condicionador, escova e creme dental, desodorante, aparelho de barbear e absorventes), produtos de limpeza (detergente, água sanitária, sabão em barra, sabão em pó, limpador multiuso, desinfetante, rodo, vassoura, pano de chão e balde), água potável, alimentos não perecíveis, roupas e ração para os pets.

Ao todo, serão quatro pontos de arrecadação de itens e as doações estão sendo recebidas no Big Bom do Centro, localizado no Shopping Boulevard, das 10h às 22h; no Big Bom do Parque Cidade Nova, das 8h às 20h; na Prefeitura de Mogi Guaçu, das 8h às 16h (no andar térreo); na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Jardim Novo I, das 8h às 16h, e na Fundação Educacional Guaçuana (FEG), no Imóvel Pedregulhal, das 7h às 17h.

“A solidariedade de todos da sociedade desempenha um papel fundamental em situações de tragédia trazendo esperança, alívio e apoio às pessoas afetadas”, disse a assessora do Fundo Social, Ana de Elisabete Filomeno.

As fortes chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul causaram estragos em diversas cidades gaúchas e, segundo dados divulgados nesta semana pelo Governo do Estado, afetaram 345 municípios, registrando mais de 90 óbitos, mais de 19 mil pessoas em abrigos, além de desalojados, feridos e desaparecidos.

Pontos de arrecadação

Big Bom – Shopping Boulevard

Endereço: Avenida Mogi Mirim, 210, Centro

Horário: 10h às 22h

Big Bom – Boulevard Bandeirantes

Endereço: Avenida Bandeirantes, 1.521, Parque Cidade Nova

Horário: 8h às 20h

Prefeitura de Mogi Guaçu

Endereço: Rua Henrique Coppi, 200, Morro do Ouro – (andar térreo)

Horário: 8h às 16h

Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: Avenida Clara Lanzi Bueno, Jardim Novo I – (ao lado do 26º Batalhão de Polícia Militar (PM) do Interior)

Fundação Educacional Guaçuana (FEG)

Rua Hugo Pancieira, 386 – I – Imóvel Pedregulhal

Horário: 7h às 17h