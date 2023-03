PM prende assaltante de celular minutos após o roubo

Os PMs Tenente Tavares e Soldado Volpi estavam em patrulhamento pela região do Parque Cidade Nova no início da manhã desta quarta (22), quando se depararam com E. S. S. que noticiou que havia acabado de ser vítima de roubo pela Rua Benjamin Galhardoni, o bandido mediante uso de faca levou o aparelho celular.

Em posse das características passadas, a equipe localizou e abordou o indivíduo pela Rua Aguaí, Vila São Carlos, com ele foi localizado em seu bolso direito o celular Motorola MOTO-G41 na cor rosa e no bolso esquerdo uma faca na cor preta.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indiciado F. H. F. de 34 anos e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), a vítima que é adolescente reconheceu o criminoso, sem sombra de dúvidas.

A autoridade Policial Dr. Dalton David Ferreira elaborou o boletim de ocorrência, permanecendo o indiciado a disposição da justiça.

Apoiaram a ocorrência os seguinte Pms:



Cb PM Andreia

Cb PM Fonseca



Cb PM Thamires

Cb PM Carvalho

Sd PM De Marchi



Sd PM Adam

Sd PM Carmo