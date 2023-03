Após 80 dias, carro de jovem que caiu no rio Mogi Guaçu é localizado e resgatado

Por volta das 14h00 desta quarta (22), começaram a movimentar as redes sociais devido a populares terem visto as rodas que possivelmente são de um carro submerso no Rio Mogi Guaçu, próximo ao local onde no dia 3 de janeiro deste ano, o jovem Guilherme Henrique de Jesus, de 21 anos, caiu com o seu VW Gol preto.

Neste momento (14h30), Bombeiros e agentes de segurança da cidade se dirigem ao local para confirmar as informações de que se trata realmente de um carro e se o mesmo pode ser o de Guilherme.

Atualização:

Antes do anoitecer, homens do Corpo de Bombeiros com apoio das Renovias retiraram o Gol do rio e confirmaram que era o de Guilherme.

Em momentos, maiores informações aqui mesmo nesta página.