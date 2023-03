Grupo de comediantes “Jokes” se apresenta em Mogi Guaçu

O Teatro Tupec, em Mogi Guaçu, recebe em março, dia 21, o grupo de comediantes Jokes. Eles apresentam, às 21h30, um stand-up comedy diferenciado e cheio de quadros de piadas especiais. Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 100,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site www.megabilheteria.com. A classificação etária é de 16 anos. O Teatro Tupec fica localizado na Av. Dos Trabalhadores, 2651 – Mogi Guaçu, SP.



O show é formado por 5 humoristas, Léo Ferreira, Luca Mendes, Santiago Mello, Victor Ahmar

e Thiago Ventura. Essa formação foi idealizada por Thiago Ventura para trazer aos palcos de

comédia a nossa safra do humor. No palco eles se revezam para apresentar cada um o seu texto de stand up comedy, com duração entre 08 a 10 min. Ao final das apresentações, todos se reúnem no palco para a quadro ‘Piadas Rápidas’.



O quadro funciona da seguinte forma: são três rodadas, onde cada humorista conta uma piada

rápida com um tema livre, após cada rodada, eles comentam, brincam e tiram sarro um do

outro, dependendo da situação sugerem jogos entre eles, tudo de forma descontraída e com

muito humor. Piadas rápidas já é sucesso na internet e ultrapassou mais de 15 milhões de

visualizações.

Duração: 80 minutos





Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 16 anos de história em 2022 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).