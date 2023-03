Aprenda como jogar no Bicho: um guia de passo a passo completo

O jogo brasileiro de bicho é um passatempo popular de jogo que tem sido apreciado há séculos. Se você está procurando aprender a jogar bicho e melhorar suas chances de ganhar, este guia abrangente ensinará tudo o que você precisa saber.

O que é o Bicho?

Bicho é um jogo de azar brasileiro semelhante a uma loteria, em que os jogadores apostam em um ou mais números de 1 a 25 correspondentes a um animal. O jogo é jogado selecionando um número e, em seguida, aguardando que os resultados sejam anunciados. Se o número selecionado corresponder ao número vencedor, o jogador ganha um prêmio.

Como Jogar?

Para jogar, basta selecionar qualquer número de 1 a 25 e aguardar que os resultados sejam anunciados. Se o seu número corresponder ao número vencedor, você ganha um prêmio! É assim tão fácil!

Como fazer uma aposta bem-sucedida?

As apostas no jogo do Bicho podem ser divididas em três grandes grupos: apostas na dezena, no animal e no grupo. Cada um desses grupos oferece ao jogador diferentes chances de acerto, e é importante conhecer as probabilidades antes de escolher o tipo de aposta que mais lhe convém.

Apostar na dezena corresponde a escolher um número entre 00 e 99. As chances de acerto são baixas, mas o prêmio é proporcionalmente alto. Apostar em um animal consiste em escolher um dos 25 bichos presentes no jogo e suas respectivas combinações. As chances de acerto são maiores do que na aposta na dezena, mas os prêmios são menores.

Por fim, a aposta no grupo é aquela onde o jogador escolhe um dos cinco grupos de animais presentes no jogo. São eles: Mamíferos, Ave, Reptil, Peixe e Anfíbio. As chances de ganhar são ainda maiores do que nas outras duas modalidades anteriores, mas os prêmios também costumam ser menores.

A melhor estratégia para seguir

Uma boa estratégia para seguir é aumentar as chances de ganhar gradativamente, começando pelas apostas nos animais e passando para as apostas nos grupos quando tiver mais experiência e conhecimento sobre o jogo. Outra dica importante é sempre estabelecer limites financeiros para suas apostas, para evitar perder mais do que pode pagar.

Quais são os Prêmios?

O Bicho tem 25 prêmios principais, divididos entre os 5 grupos de animais. Os grupos são: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados. Cada um desses grupos tem 5 animais, sendo considerados os vencedores do Bicho. Os prêmios para cada animal variam conforme o valor da aposta e da quantidade de acertos.

As premiações são as seguintes:

1º lugar (animal): 100% do valor da aposta

2º lugar (animal): 50% do valor da aposta

3º lugar (animal): 20% do valor da aposta

4º lugar (animal): 10% do valor da aposta

5º lugar (animal): 5% do valor da aposta

Para acertar o 1º lugar, é necessário acertar o número do animal vencedor. Já para acertar o 2º lugar, basta acertar o grupo de animais onde o vencedor pertence. O 3º lugar corresponde ao dia em que o resultado foi divulgado e o 4º lugar à ordem dos animais no grupo vencedor. Por fim, o 5º lugar é a soma dos algarismos do número vencedor.

Quanto dinheiro posso ganhar?

O Bicho paga até 35 vezes o valor da aposta realizada pelo jogador. Isso significa que se você investir R$1 na sua aposta, poderá receber até R$35 de volta caso consiga acertar todos os resultados corretamente. No entanto, é importante lembrar que as chances de isso acontecer são extremamente baixas e que a maioria dos jogadores costuma perder dinheiro com esse jogo.

Como aumentar suas chances de ganhar?

Uma das maneiras mais eficazes de aumentar as suas chances de ganhar no jogo do Bicho é ter um bom conhecimento das estatísticas envolvidas. É importante saber quais os animais têm mais chances de sair em determinado dia, bem como quais os dias são os melhores para apostar. Além disso, é crucial monitorar o jackpot acumulado e apostar quando este estiver em um valor alto.

Estabelecer limites de aposta

Outra forma importante aumentar as suas chances de ganhar é estabelecer limites razoáveis para as suas apostas. É fácil ficar preso na emoção do jogo e apostar mais do que pode perder, o que só irá aumentar as suas chances de fazer uma aposta ruim e perder dinheiro. Em vez disso, estabeleça um limite para si mesmo antes de começar a jogar, e stick to it!

Aumente suas chances de ganhar

Conhecendo as estatísticas

Uma das maneiras mais fáceis de aumentar suas chances de ganhar no jogo do Bicho é conhecendo as estatísticas. Isso significa saber quais são os animais que mais saem, quais são os grupos que mais saem e qual é a faixa etária dos apostadores que mais ganham. Além disso, você também deve se familiarizar com os padrões de saída dos animais. Por exemplo, se um animal tem uma tendência a sair nos dias úteis ou nos fins de semana. Com essas informações em mente, você pode começar a planejar sua aposta com base nas probabilidades.

Conclusão

O Bicho é um jogo de loteria popular no Brasil há muitos anos. É um jogo simples de jogar e os prêmios podem ser muito lucrativos. Se você está procurando uma maneira de ganhar algum dinheiro extra, então jogar o Bicho pode ser certo para você.