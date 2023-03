Caminhão com carga avaliada em R$ 120 mil é recuperado pela Polícia em Mogi Mirim

Um caminhão roubado na rodovia Anhanguera, próximo da cidade de Campinas, às 13h00 desta terça-feira (7), foi recuperado pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Municipal), quando trafegava por estradas de terra na Zona Rural de Mogi Mirim. A ação contou, inclusive, com apoio do Helicóptero Águia da PM.

Também merece destaque a Patrulha Rural da GCM que, conseguiu capturar o bandido que estava ao volante do caminhão e que tentou fugir a pé. O caso começou em Campinas, quando um caminhoneiro, transportando uma carga de tubos metálicos avaliada em R$ 120 mil em um Mercedes-Benz trucado, foi rendido num posto de gasolina.

Ele foi transferido para um carro e, em seguida, os bandidos tomaram um rumo ignorado. Pouco tempo depois, uma empresa de rastreamento detectou o veículo roubado na rodovia SP-340, sentido a Mogi Mirim. Pouco depois, o caminhão deixou a estrada e ingressou em uma vicinal no bairro Engenho de Serra, sentido Martim Francisco.

Quando tomou o rumo em direção a Santo Antônio de Posse, viaturas da Polícia Rodoviária já estava no encalço do caminhão. O assaltante, apavorado, acabou saltando da cabine do caminhão e fugiu a pé. Desgovernado, o Mercedes acabou batendo em um barranco, quebrando um dos eixos.

Imediatamente, um cerco foi montado com a ajuda da Polícia Militar, GCM, Romu (Rondas Ostensivas Municipais) e Patrulha Rural, também da GCM.

Até mesmo um helicóptero Águia da PM de Campinas foi deslocado a Mogi Mirim para ajudar nas buscas pelo assaltante que havia fugido.

Algum tempo depois, em frente à Usina Esmeralda, os guardas civis da Patrulha Rural lograram êxito em prender um suspeito com as mesmas característica.

A empresa dona do caminhão já enviou um mecânico a Mogi Mirim para tentar reparar o veículo e retirá-lo da Zona Rural. Já o caminhoneiro foi solto por volta das 17h00 na cidade de Paulínia.

A ocorrência foi registrada pelos PMs: 1° Sgt Cristofaro, Cb Marcos Paulo, Sd Jheniffer, Cb Mota, Sd Michel, além do Helicóptero Águia e equipes da Força Tática.

Também contou com apoio dia GCMs da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) Carlos Alberto, Guilherme e Márcia, do GOC (Grupo de Operações com Cães) Eduardo e Vitório, o coordenador Márcio e os guardas De Lima, Daniel e Bazuco.

