Grito de Carnaval reúne duas mil pessoas na Praça Duque de Caxias

O final de semana marcou oficialmente a abertura da programação do Carnaval Família: Guaçu Folia 2023 com a realização do Grito de Carnaval na Praça Duque de Caxias, no Centro. Cerca de duas mil pessoas participaram da folia que aconteceu no domingo, 12 de fevereiro, das 10h às 16h, com muita alegria dos presentes que foram animados pelo grupo Samba na Estação, bateria da Asas Show e Paulo Corrêa e o grupo O Samba Pede Passagem.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o Guaçu Folia 2023 será realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo de Carnaval, no Parque dos Ingás, no Centro, a partir das 16h, e terá entrada gratuita. Os blocos participantes serão: Aliança Geek, Inclusão Folia, Remelexo e Cerâmica Clube. A pasta disponibilizará cerca de R$ 5 mil para premiar dois grupos vencedores do evento. Além dos blocos, haverá também apresentações artísticas com bandas e DJ.

No sábado de Carnaval, 18 de fevereiro, a folia começa com apresentação de DJ às 16h. Na sequência, às 17h, inicia-se os desfiles dos blocos. Já à noite, a partir das 19h, terá apresentação artística com banda no palco do Parque dos Ingás. Depois, às 21h, acontecerá o desfile do Concurso de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval Família: Guaçu Folia 2023.

Na programação de domingo, 19 de fevereiro, os blocos começarão as apresentações uma hora mais cedo, às 16h. Após, às 19h, terá novamente outra banda artística no palco, seguida por DJ. Nos dois dias de evento, o encerramento da folia está previsto para a meia-noite.

“Teremos um Carnaval que está sendo organizado para toda a família com muita diversão, segurança, cuidados ao patrimônio público, entre outros detalhes que vão assegurar que a folia aconteça da melhor forma possível”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.