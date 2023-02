Roseira Race tem inscrições abertas para edição 2023

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) está planejando a edição 2023 da Roseira Race Mountain Bike. A competição será no dia 2 de abril e as inscrições já podem ser realizadas até o dia 30 de março pelo site https://kalangasbikers.com.br. A organização do evento está definindo o trajeto da Roseira Race e prometem novidades para a 10ª edição.

A 10 edição da Roseira Race terá saída e chegada no campo da Roseira e, assim como nas edições anteriores, terá estrutura no local com praça de alimentação e palco para apresentações. “A Roseira Race é tradicional e estamos modificando o trajeto para apresentarmos uma novidade nesta edição”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira.

Promovida desde 2013 pela Secretaria de Esporte e Lazer, a competição estará dividida em categorias Pró e Sport (50 km) e Turismo (passeio 20 km). A expectativa da pasta é reunir 600 ciclistas de toda a região e Sul de Minas. O valor da inscrição é de R$ 20 e é solicitada a doação de alimento não perecível ou óleo usado. Os alimentos serão repassados para o Fundo Social de Solidariedade do município.

O ponto de encontro dos ciclistas e a largada serão no campo da Roseira, sendo a entrega dos kits entre 7h e 8h. A largada das categorias Pró e Sport está marcada para às 8h30 e da categoria Turismo às 8h45. A premiação acontecerá por volta das 12h, sendo que haverá premiação em dinheiro, entrega de troféus e medalhas, além de distribuição de brindes.