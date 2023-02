Saúde realiza vacinação contra a febre amarela em todo o município  

A Secretaria Municipal da Saúde está realizando uma ação de vacinação contra a febre amarela em todo o município. A imunização ocorre em todas as Unidade Básica de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30. Já no dia 25 de fevereiro, um sábado, a ação acontecerá das 8h às 15h nos postos de Martinho Prado e Chácaras Alvorada e no salão paroquial da Igreja Santa Rita, no Engenho Velho, Emeb Cel. Joaquim Leite de Souza, no Nova Louzã, e na Emei da Roseira.

A bióloga da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu, Cristiana Monteiro Ferraz, ressaltou a importância da ação. “A febre amarela pode ser prevenida por meio da vacinação e o indivíduo é considerado imune com apenas uma dose da vacina”, disse ao destacar que o município não tem caso confirmado.

Ela explicou que a vacina contra a febre amarela é indicada a partir de nove meses de idade e é ofertada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “A vacina contra febre amarela faz parte do Calendário Nacional de Vacinação sendo aplicada na rotina de vacinação. É importante para quem ainda não foi vacinado que procure o posto de saúde mais próximo”, indicou.

A imunização é contraindicada para crianças com menos de seis meses de idade, gestantes e pacientes imunodeprimidos (pessoas com o sistema imunológico debilitado). Segundo dados da VE, não há registro de casos de febre amarela na cidade. “A presença de macacos saudáveis nos indica que não temos casos da doença no município. Os macacos não transmitem febre amarela e, por isso, temos que preservá-los”, falou.

Se alguém encontrar um macaco doente, com comportamento estranho ou morto, não deve se aproximar do animal. Neste caso, o indivíduo dever avisar imediatamente a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.

Doença

A febre amarela tem dois ciclos epidemiológicos distintos de transmissão: silvestre e urbano, que acomete tanto em homens quanto em macacos, que é transmitida pela picada de mosquitos silvestres (febre amarela silvestre) ou do Aedes aegypti (febre amarela urbana). “Os sintomas são febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia (a pele e os olhos ficam amarelos) e hemorragias (de gengivas, nariz, estômago, intestino e urina)”, esclareceu.

Considerando que outras doenças como dengue, zika e chikungunya, também são transmitidas pelo Aedes aegypti, a Vigilância Epidemiológica de Mogi Guaçu continua solicitando o apoio de toda a população nos cuidados diários de prevenção, a fim de evitar a proliferação do vetor.