Fábio Rabin apresenta seu stand up “Muita Treta” em Mogi Guaçu

O comediante Fábio Rabin traz o stand up “Muita Treta” para o Teatro Tupec, em Mogi Guaçu, dia 20 de abril, às 21h. A classificação etária é 16 anos. Os ingressos custam R$ 45,00 (meia-entrada) e R$ 90,00 (inteira) e estão à venda no site www.megabilheteria.com ou na bilheteria do Teatro. Informações no site www.teatrogt.com.br.



“Muita Treta” é o nome do sexto show de comédia stand up de Fábio Rabin, e o que antes já estava “Embaçado” agora se tornou pior. Até 2020, a vida estava nos trilhos e a carreira ia muito bem, até que dois fatos fizeram a vida virar de cabeça para baixo: a descoberta terrível de uma doença em sua esposa e uma pandemia mundial. Fatores que, combinados poderiam destruir a vida de qualquer ser humano, mas que neste caso se tornaram exemplo de luta, superação e é claro, novas piadas!

“Muita Treta” é um show de comédia stand up, mas é também um desabafo, sobre um tempo que estamos passando, de pensamentos insanos, ideias absurdas e uma sociedade doente. Então a melhor arma para enfrentar o ódio e o clima pesado é, sem dúvida o bom humor e o espírito leve. Afinal de contas, se a vida nos leva para baixo é necessário respirar, entender o que está rolando e finalmente voltar a subir. Porque a vida é bela, mas também é “muita treta”.



Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 16 anos de história em 2022 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.



Serviço



Fábio Rabin “Muita Treta”

Gênero: Humor

Data: 20 de abril, sábado

Horário: às 21h

Local: Teatro Tupec – Av. Dos Trabalhadores, 2651, Mogi Guaçu – São Paulo

Ingressos: R$ 45,00 (meia-entrada) a R$ 90,00 (inteira)

Vendas: Bilheterias do Teatro e site www.megabilheteria.com

Informações: www.teatrogt.com.br

Classificação etária: 16 anos