Músico Guaçuano lança novo método de Bateria

Marcelo Freitas é um dos grandes talentos da cena musical de nossa região. Baterista e Percussionista profissional há cerca de 20 anos. Marcelo possui Licenciatura em Música pela Universidade Metropolitana de Santos(Unimes), e atualmente concilia sua agenda de shows, gravações e workshops com sua atuação como Professor de Bateria em Escolas em São Paulo e na Grande São Paulo.

Sua trajetória musical se iniciou na cidade de Mogi Guaçu, onde influenciado pela música Gospel iniciou seus estudos aos 15 anos com professores da região.

Ainda jovem, no ano de 2006 ingressou no Conservatório Tom Jobim (EMESP), antiga ULM ( Universidade Livre de Música), para estudar bateria, local que é referência no ensino de música brasileira, possuindo em seu corpo docente profissionais com reconhecimento internacional.

Ainda em 2006, gravou um DVD com a lendária Banda Zenith, que foi destaque em jornais da região e de alcance nacional.



De 2008 a 2011 foi colunista da Revista Batera e Percussão, periódico que possui circulação nacional e internacional. Atuou também na Revista Folha Sinfônica e outras do seguimento.

Foi destaque por várias vezes no Drum Talk Tv, maior página de Bateria do mundo no Facebook.

Em 2009 foi Produtor do Timer Drum Festival (festival de bateristas) junto ao Conservatório Heitor Villa Lobos de São Paulo, onde também atuou como professor, através da indicação do amigo e professor Toniquinho – da Jazz Sinfônica de São Paulo.

Com a experiência de acompanhar vários artistas de renome nacional como: Agnaldo Rayol, Sérgio Reis, Dudu Nobre, Luiz Ayrão e Jorge Vercillo, Marcelo decidiu reunir toda sua bagagem musical e criar um método próprio de bateria, o Manual do Ritmo para o baterista: mais de 320 Levadas, diversos estilos, lançado em dezembro de 2018, que pode ser adquirido pelo site: https://www.freenote.com.br/produto.asp?shw_ukey=4345611143171FPJ47

E agora, Marcelo Freitas lança seu segundo método, o Manual Básico para o Baterista.

Para adquirir esse método, você pode entrar em contato através do Insta: https://www.instagram.com/marcelofreitas.batera/ ou pelo site da Hotmart:

https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/manual-basico-para-o-baterista/T82102349G