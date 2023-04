Emef do Jardim Santa Terezinha II promove ação de abraço entre os alunos

Nesta quinta-feira, 20 de abril, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Profª Isaura Ana de Freitas Campos, localizada no Jardim Santa Terezinha II, realizou uma ação entre os alunos do 3º e 5º ano do ensino fundamental. O abraço, idealizado pelo corpo docente e colaboradores, aconteceu por conta dos supostos boatos ocorridos na internet de possíveis ataques a instituições de ensino. Cerca de 172 crianças participaram.

A ação proporcionou um momento de união e descontração entre os alunos presentes que produziram ao longo da semana juntamente com os professores um painel artístico, que foi exposto durante o evento. Desenhos de coração, da família dos alunos e mensagens de carinho foram colocadas no mural. Com as crianças de mãos dadas, uma enorme roda foi feita ao redor da escola para mostrar a união de estudantes e educadores.

Um momento que, de acordo com diretora da escola Maria Luiza Rocini, emocionou a todos os participantes. “Os alunos e professores ficaram empolgados e animados com a ação. A gente está aqui por eles. Se não fossem essas crianças, não existiria a escola. Foi a primeira vez que fazemos e é algo que pretendemos realizar mais vezes”, comenta Maria Luiza ao informar que a mesma ação seria repetida com os alunos do período da tarde.