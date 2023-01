Você já parou para pensar sobre quais são os cuidados essenciais para a saúde da mulher? Esse é um assunto que todas deveriam compreender.

Afinal de contas, ao longo dos anos, as mulheres passam por algumas modificações corporais, algo que exige alguns cuidados essenciais para a saúde da mulher. Mas quais são eles?

Abordar sobre esse assunto tem sido cada vez mais importante justamente pelo fato de que algumas mulheres não possuem esse entendimento.

Então, se você quer saber melhor sobre quais são os cuidados essenciais para a saúde da mulher, é só continuar neste artigo. Sem mais delongas, vamos ao que importa.

A saúde da mulher brasileira

Falar sobre os cuidados essenciais para a saúde da mulher se torna ainda mais importante quando se olha em retrospecto.

Dizemos isso porque os cuidados com a saúde da mulher foram incluídos nas políticas nacionais de saúde apenas nas primeiras décadas do século XX.

Ou seja, de uma certa óptica, é algo extremamente recente e que ainda requer certos entendimentos e evoluções.

Antes disso, a área se concentrava em especial as questões relacionadas à gestação e parto, algo que hoje em dia já se sabe que não é bem assim.

As mulheres estão cada vez mais atentas em maneiras de cuidar da sua própria saúde e bem-estar, seja através de intervenções plásticas, como o Ultraformer MPT, ou fazendo os exames que lhe competem.

Foi apenas no meio dos anos 1950 que outras medidas começaram a ser consideradas, como combate à desnutrição e o planejamento familiar.

Na década de 1970, a assistência materno-infantil acabou por se expandir, algo que fez incluir cuidados antes da concepção e bem-estar da mãe.

Contudo, foi apenas anos mais tarde que se começou a implementação de diretrizes para grupos vulneráveis e direitos sexuais e reprodutivos.

Felizmente, hoje em dia, há planos e orientações claras para rastreamento de doenças como câncer de mama e câncer do colo do útero.

Além do mais, podemos contar com boas práticas para dar liberdade de escolha e autonomia sobre o corpo.

Sendo assim, falar sobre os cuidados essenciais para a saúde da mulher é um tópico relevante, já que garante o acesso a algo que, até alguns anos atrás, lhes era negado.

Qual é a importância de conhecer o próprio corpo?

Fato é que conhecer o próprio corpo é algo de fundamental importância até mesmo para garantir os cuidados essenciais para a saúde da mulher.

Prestar atenção a si mesma e se cuidar é capaz de fazer toda a diferença para o bem-estar, resultados positivos e qualidade de vida.

Sendo assim, a dica é se manter sempre atenta ao organismo, até mesmo para que se torne mais fácil identificar sinais que o médico precisa avaliar.

Um grande exemplo disso é a respeito de acompanhar a menstruação e marcar uma consulta com o ginecologista, no caso dela estiver atrasada de forma atípica.

Também não há como deixar de falar sobre a importância do autoexame de mama, haja vista que ele pode ajudar com que a própria mulher identifique nódulos ou protuberâncias.

Entretanto, também é importante avaliar outros sintomas, como a mudança de humor, flutuação no peso, dores de cabeça etc., até mesmo para buscar ajuda de maneira precoce.

Dessa forma, acaba por aumentar as chances de cura, se porventura existir alguma doença.

Quais são os exames que as mulheres precisam fazer?

Ao falar sobre cuidados essenciais para a saúde da mulher, não há como deixar de mencionar sobre os exames que elas precisam fazer.

Esse é um tópico importante porque, a partir desses exames, a mulher se torna ciente se precisa passar por algum tratamento ou mesmo fazer uma cirurgia de câncer no intestino, por exemplo.

Mas, dentre os principais exames que as mulheres precisam fazer, podemos mencionar o seguintes:

Exame ginecológico

Através de uma consulta, o ginecologista pode orientar a mulher a respeito de uma série de condições e, a partir disso, solicitar alguns exames complementares.

Sempre que julgar ser necessário, o médico pode solicitar exames de imagem ou citológicos, por exemplo.

Exame de Papanicolau

O exame de Papanicolau é uma forma de avaliar as células do colo do útero, o qual deve ser feito pelo ginecologista, por meio do material coletado.

Ao fazer isso, deve enviar o material para análise em um laboratório. Tendo o resultado em mãos, o médico pode:

Avaliar o padrão hormonal da paciente;

Diagnosticar inflamações;

Averiguar possíveis doenças, como HPV e outras infecções sexualmente transmissíveis.

O maior benefício desse exame com certeza é a possibilidade de prevenir e detectar precocemente lesões pré-cancerosas.

Então, ao falar sobre os cuidados essenciais para a saúde da mulher, não há como deixar de mencionar o exame de Papanicolau, haja vista que ele facilita o tratamento e ainda é capaz de possibilitar a cura.

Ecografia pélvica

Nada mais é que um exame complementar de diagnóstico, o qual permite uma visualização mais detalhada dos órgãos pélvicos.

Se porventura o médico solicitar esse exame, ele pode ser feito tanto por via abdominal quanto transvaginal, segundo a orientação do médico.

Caso seja feito por via abdominal, costuma ser feito com a bexiga cheia.

Mamografia e ecografia de mamas

Também não há como falar a respeito dos cuidados essenciais para a saúde da mulher e não citar esses dois exames de imagem.

A mamografia é essencial para que haja a identificação de câncer nos estágios iniciais. Já a ecografia reproduz imagens sem uso de radiação.

Sendo assim, ele pode servir como um complemento da mamografia, ainda mais para mulheres que possuem os seios mais densos.

Hemograma e demais exames de rotina

Esse não é exatamente um exame específico para as mulheres, mas que ainda assim continua sendo essencial para manter o bem-estar.

Quais são os cuidados essenciais para a saúde da mulher?

Há vários aspectos dos quais as mulheres devem ficar atentas para poder garantir a sua saúde e bem-estar.

Então, dentre alguns desses cuidados, podemos mencionar os seguintes:

1. Conheça seu próprio corpo

Ter conhecimento a respeito do próprio corpo é vital para cuidar da sua saúde, uma vez que dessa forma se torna possível saber quando há alguma coisa errada com o seu corpo.

É apenas o autoconhecimento que permite que você identifique sinais de problemas de saúde, o que pode facilitar o diagnóstico e o tratamento.

Conhecer os seus ciclos da menstruação e o próprio órgão sexual é importante para saber quando é necessário consultar um médico.

O autoexame de mama também é uma forma de detectar problemas de saúde, como o câncer de mama e de útero.

2. Mantenha uma alimentação saudável

Um dos processos mais importantes ao falar sobre cuidados essenciais para a saúde da mulher é a respeito de manter uma alimentação saudável.

Mas, para que isso ocorra, a melhor coisa a se fazer é procurar por um nutricionista, de modo que o profissional possa criar um plano alimentar.

A depender do caso, o profissional pode indicar o aumento de ingestão de glutamina ou outros nutrientes que o seu corpo requer.

Fato é que manter uma boa alimentação acaba surtindo um impacto direto no bom funcionamento do seu organismo.

Dessa forma, acaba por fortalecer a imunidade e previne contra algumas doenças, tais como a diabetes e colesterol alto.

3. Faça alguma atividade física

A saúde física é tão importante quanto a mental e emocional. Portanto, a dica é que você escolha uma atividade física de sua preferência e praticá-la de forma regular.

A grande vantagem dos exercícios é que eles podem melhorar a disposição, saúde mental, força muscular e até mesmo a forma com que o nosso intestino funciona.

Para começar, você pode começar a dedicar 30 minutos por dia, durante 5 dias da semana, para a atividade física.

Mas, se porventura isso não for possível, tente praticar pelo menos 3 vezes por semana para sair do sedentarismo e melhorar sua saúde.

4. Faça exames e consultas frequentes

É a partir dessas consultas que você consegue obter diagnóstico e tratamento precoce, como o de dedo em gatilho fisioterapia ou qualquer outra coisa.

Sendo assim, é de fundamental importância consultar um médico e realizar exames de forma regular, e isso independe de sentir ou não algum sintoma.

Isso é importante para poder conhecer o estado de saúde do corpo de forma completa, diagnosticar doenças e equilibrar o que está faltando.

Porém, devemos mencionar que a frequência das consultas e exames podem variar de acordo com a idade e predisposição genética da mulher. Portanto, pergunte ao seu médico sobre isso.

5. Dê atenção à saúde mental

Falar sobre os cuidados essenciais para a saúde da mulher não se resume unicamente ao físico, mas também à saúde mental.

Inclusive, nesse contexto, devemos mencionar que alguns sintomas físicos podem ser indicativos de problemas de saúde mental, como estresse e cansaço.

Inclusive, essa é uma questão bem delicada às mulheres. Dizemos isso devido a fatores externos que afetam apenas o mundo feminino.

Cuidar da mente e dos sentimentos é fundamental para a saúde emocional, ainda mais mediante as desigualdades de tratamento na sociedade e dos desafios de cuidar da casa e dos filhos.

Por isso, é importante manter hábitos saudáveis e consultar um médico psiquiatra ou psicólogo.

6. Cuide da higiene íntima e tenha acompanhamento ginecológico

Fato é que as mulheres têm maior facilidade para contrair infecções urinárias e fungos, como candidíase, devido à proximidade da vagina ao ânus e ao canal urinário menor.

Portanto, o mais adequado é evitar o uso de sabonete na região íntima para preservar o pH natural da vagina e evitar doenças.

Além disso, aconselhamos que você consulte um médico para saber quais produtos são recomendados para a higiene íntima.

Utilizar apenas água, usar roupas íntimas de algodão e não usar roupas apertadas ajudam a manter a saúde íntima.

Por fim, é importante salientar que não se deve ficar com biquíni molhado por muito tempo, urinar após relações sexuais e usar preservativo para evitar doenças sexualmente transmissíveis.