Secretarias Municipais realizam mutirão nas Praças do Ypê I e Ypê II

Nesta semana, a Praça Augusto Rodrigues de Mello, popularmente conhecida como Praça do Jardim Ypê I, na Zona Norte, está recebendo serviços de manutenção e zeladoria. O trabalho acontece por meio de mutirão que envolve as Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Serviços Municipais (SSM) e de Obras e Mobilidade (SOM).

No local, as equipes estão executando os serviços de limpeza da praça, poda de árvores, roçagem de mato, reconstrução de calçadas, além de pintura de 24 bancos de madeira, seis jogos de mesas e dos canteiros de flores. A sinalização de solo também está sendo reforçada nas imediações.

A conservação permanente que a Administração Municipal vem realizando nas áreas de lazer e convívio da cidade, tem se tornado constantes e tem como objetivo a oferta de mais qualidade de vida e alternativas de diversão para os cidadãos. O tempo chuvoso desse mês tem atrapalhado e dificultado os trabalhos, mas as equipes têm reforçado as ações nos períodos de sol.

“Os serviços de manutenção e zeladoria buscam trazer vida nova para esta praça pública, porque assim, será possível oferecer mais opção de lazer para a população das regiões dos Ypês e contribuir com o comércio local da Zona Norte da cidade”, disse o secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello.

Ypê II

No último final de semana, os mesmos serviços foram realizados na Praça do Ypê II, especialmente na área onde será inaugurada a Areninha, projeto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) que será entregue para a população nos próximos dias. O espaço contará com campo de futebol society e uma quadra de basquete 3×3 equipados com iluminação de LED e arquibancada.

As obras são parte do projeto Areninhas, que chega a Mogi Guaçu com investimento conquistado pelo prefeito Rodrigo Falsetti e pelo vereador Jéferson Luís a partir de apoio do deputado estadual Rogério Nogueira.

A melhoria ficará localizada em ampla praça entre as Ruas Cianorte e Jandaia do Sul. “Digo sempre, como cidadão e educador físico, que o esporte é uma importante ferramenta de formação, de transformação e de oferta de qualidade de vida. Tenho certeza de que a Areninha Esportiva do Ypê II irá contribuir decisivamente para o desenvolvimento e o bem-estar dos moradores dessa localidade”, avaliou o prefeito.