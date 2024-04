Caminhão desgovernado destrói muro e invade residência no Bairro do Lote

Um caminhão baú de grande porte que estava estacionado na Rua Antônio Emanuel Miachon, Bairro do Lote, ao lado do Supermercado Roffato perdeu o freio e desceu de ré a rua, atravessando a Rua São Benedito e chocou-se contra o muro de uma residência o destruindo e invadindo parte do imóvel.

A fato ocorreu por volta do meio dia desta sexta-feira (26) e deixou apenas danos materiais, sem vítimas.

O local foi interditado momentaneamente e a autoridades são apurar as responsabilidades.