GCM registra capotamento na Avenida das Torres

Por volta das 15h00 desta sexta-feira (26), os GCMs Daniel e Daniela registram um acidente de trânsito na Avenida José Rodrigues Neto, no Jardim Fantinato.

O condutor de um Ford Escort que trafegava pela referida avenida, alegou que um criança tentou atravessar a via repentinamente, para evitar a colisão, ele acabou desviando se abruptamente, invadindo uma calçada e batendo em uma grande árvore, que causou o capotamento.

Testemunhas o ajudaram a sair do veículo. Uma viatura do SAMU foi acionada e prestou atendimento ao motorista que não necessitou de cuidados maiores e foi liberado no local, houve apenas danos materiais.