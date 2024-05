Motorista de 25 anos perde a vida após colidir com carreta na rodovia Mogi/Conchal

Um trágico acidente ocorreu por volta das 16h00 desta sexta-feira (03), resultando na morte de um jovem de 25 anos que colidiu seu veículo contra uma carreta na rodovia SP-191, que liga Mogi Mirim a Conchal.

De acordo com informações obtidas no local, o motorista do Chevrolet/Corsa estava seguindo de Mogi quando, durante uma manobra de ultrapassagem, se deparou com uma carreta Volvo/F460 carregada de grãos, vindo no sentido oposto de Conchal.

Segundo relato do motorista da carreta às autoridades policiais, ele tentou desviar jogando seu veículo para o acostamento, porém não conseguiu evitar a colisão. O carro bateu na lateral da carreta, resultando no desprendimento da frente do veículo, incluindo pedaços e partes do motor, que se espalharam pela rodovia.

O acidente ocorreu no km 14+400 metros, próximo à divisa entre as duas cidades.

Infelizmente, o motorista do Corsa veio a óbito no local do acidente. Equipes da Intervias e do SAMU estiveram presentes, mas não puderam prestar os primeiros socorros, pois o jovem não resistiu aos ferimentos.

O motorista da carreta, que vinha de Novo Horizonte com destino a Espírito Santo do Pinhal para descarregar a carga de grãos, não sofreu ferimentos.

A perícia do IC (Instituto de Criminalística) está sendo aguardada no local para coletar informações sobre a causa do acidente.

Familiares de Bruno Lucas de Jesus, o jovem envolvido no acidente, estão presentes no local e relataram que horas antes do ocorrido, ele teria tido um conflito familiar. No entanto, não souberam informar o motivo pelo qual ele estava em viagem para Conchal.

Bruno Lucas de Jesus residia em Mogi Mirim.

A Polícia Militar Rodoviária está atendendo a ocorrência e precisou interditar parcialmente a pista para a remoção das peças que ficaram espalhadas no local.

