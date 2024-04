SAMAE faz novo traçado de emissário de esgoto na margem esquerda da nova ponte

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) está realizando a obra do novo traçado do emissário de esgoto da margem esquerda do Rio Mogi Guaçu. O serviço é feito na área em que está sendo construída a nova ponte da Avenida dos Trabalhadores. Por conta disso, houve a interdição da Rua dos Operários.

O projeto e a execução são da autarquia. O serviço foi assumido pela equipe do SAMAE no mês de março, quando teve início a organização de todo cronograma da obra. A estimativa é concluir o trabalho dentro de 30 dias. A tubulação será instalada numa profundidade que varia de cinco a seis metros. O novo trecho será interligado à tubulação que fica no acesso à Rua São José.

De acordo com o superintendente do SAMAE, Mario Antonio Zaia, será feito o uso de tubos de concreto de 800 mm e 1.500 mm de diâmetro numa extensão de 70 metros. “A nossa equipe de obras possui conhecimento técnico e prático neste tipo de serviço. Com isto, juntos, SAMAE e Administração Municipal decidiram que esta empreitada competiria também à autarquia”, justificou.

Por conta das obras, será necessário fazer uma alterarão no trânsito da região, para garantir a segurança da população. O local será sinalizado para indicar e orientar os motoristas. A mudança no fluxo de trânsito deve durar uma semana.