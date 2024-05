13º Festival de Teatro de Mogi Guaçu acontece no período de 13 a 18 de maio com entrada franca

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu vai promover, a partir da próxima semana, o 13º Festival de Teatro. As apresentações acontecem de 13 a 18 de maio, no Teatro Tupec do Centro Cultural, e tem entrada franca. Um convite imperdível para quem gosta da magia das artes cênicas.

“Vamos ter espetáculos incríveis e emocionantes e convidamos toda a população de Mogi Guaçu e região para que prestigiem o Festival de Teatro no período de 13 a 18 de maio no Teatro Tupec”, convidou o secretário de Cultura, André Sastri.

A Cerimônia de Premiação e Entrega dos Troféus será no dia 18, a partir das 21h. O evento conta com os jurados Elaine Seco, Veto Nicolau e Thiago Moura e será conduzido por Aline Cezarone e Francisco Rodrigues, da Secretaria Municipal de Cultura.

É solicitada a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição social.

Acompanhe a programação:

Dia 13/05/24 (segunda-feira), às 20h

Catirino: O Andarilho

Classificação: Livre | Duração: 50 minutos

Com Carlos Junior Tobias

Dia 14/05/24 (terça-feira), às 20h

Carta Aberta

Classificação: Livre | Duração: 50 minutos

Com Júlio Oliveira

Dia 15/05/24 (quarta-feira), às 20h

Plástico, Um Mito Contemporâneo

Classificação: Livre | Duração: 1h15 minutos

Com Pamella Villanova

Dia 16/05/24 (quinta-feira), às 20h

Vestígios

Classificação: 14 anos | Duração: 55 minutos

Com Luisa Helena Vanoni Peixoto

Dia 17/05/24 (sexta-feira), às 20h

Corpo Alvo

Classificação: 12 anos | Duração: 75 minutos

Com Rodrigo Felipe Prata

Dia 18/05/24 (sábado), às 19h

Circo Zika

Classificação: Livre | Duração: 50 minutos

Com Paulo Carneiro

Dia 18/05/24 (Sábado), às 21h

Cerimônia de Premiação e Entrega dos Troféus