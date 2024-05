Briga termina em morte no Bairro Rural Chácara Alvorada

GCMs que faziam patrulhamento no bairro foram acionados para comparecer no Bar do Tézinho, que fica na Rua Sidnei Henrique Reder, a informação era de que uma briga entre pelo menos dois homens teria chegado a via de fatos, o fato aconteceu por volta das 17h30 deste domingo (05).

Assim que chegaram ao local, os GCMs encontraram Jean Rodrigues de Souza de 30 anos caído ao solo ferido por arma de fogo. O SAMU foi acionado e ao chegar no local, a médica constatou o óbito, Jean foi atingido por dois disparos de arma de fogo, no rosto e no peito. O assassino se evadiu do local e a identidade do mesmo é desconhecida.

A Perícia da Polícia Científica foi acionada para colher provas. A Polícia Civil já abriu investigação para apurar o caso e chegar ao homicida.