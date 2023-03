“Cabaré”, com Leonardo e Bruno & Marrone, é destaque na Red Eventos

Três grandes nomes da música sertaneja se uniram para mais uma grande festa. A turnê é recorde de bilheteria por onde passam! Os queridinhos do público, os cantores Leonardo, Bruno & Marrone, já tem longa agenda confirmada para levar o consagrado projeto “Cabaré” às principais cidades do Brasil durante esse ano.

Devido a este sucesso, o megashow chega à Red Eventos, em Jaguariúna, no próximo dia 31 de março, registrando o grande encontro “Cabaré́” como um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira.

A turnê segue pelo Brasil e já rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no IBOPE nas TVs. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas.

Agora, com um cenário grandioso, painéis de LED e muito alto astral, os sertanejos apresentarão um show em ritmo de alegria, emoção e muito romantismo. O repertório será composto por um verdadeiro best of da carreira deles, além de diversas músicas escolhidas exclusivamente para essa parceria.

Leonardo e Bruno & Marrone trazem uma nova bagagem com hits que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja, com sucessos das últimas quatro décadas.

A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. “Viva a vida”, “Telefone mudo”, “Boate azul”, “Garçom”, “Dama de vermelho”, “Amor de primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas”, “Eu não sou cachorro não”, entre outras, são algumas das músicas que prometem animar a noite.

Sucesso garantido!

Não perca mais esse evento da GP Produções e Red Eventos!

Garanta já o seu ingresso!

A Red Eventos, que fica localizada na Avenida Antártica, 1530, Santa Úrsula – Jaguariúna, terá abertura às 21h00 e ingressos a partir de R$ 80,00, que podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site www.agoraingressos.com.br.

Confira maiores detalhes e a programação completa de eventos (12/05 – “Boate Azul” Edson e Hudson & Gian e Giovani; 16/06 – Lulu Santos “Barítono”; 19/08 – Roupa Nova; 21/10 – Fábio Jr.) através do site www.GPPRODUCOES.com.br

Sobre a RED:

Há mais de 20 anos realizando shows e eventos, a Red se tornou o maior complexo de entretenimento e negócios do interior do Estado de São Paulo, com mais de 450 mil m2, além de mais de 4700 shows e eventos realizados, com a presença de mais de 12 milhões de pessoas.

Sinônimo de organização, qualidade e sucesso em tudo o que faz, tem localização privilegiada na região metropolitana de Campinas e é cercada de todas as comodidades como hotéis, aeroporto internacional, heliponto e a maior malha viária do país em rodovias duplas.

Logística perfeita, excelente localização, conforto e segurança, além de equipe altamente especializada e estacionamento com seguro para 10 mil veículos. A solução completa para você e sua empresa!

Sobre a GP PRODUÇÕES:

A GP Produções, com mais de 22 anos de história, é considerada uma das maiores empresas especializadas em planejamento, assessoria, criação, divulgação e organização de eventos, sejam eles shows, congressos, seminários, encontros, reuniões, convenções e feiras.

É a responsável pelos maiores eventos do interior Paulista, realizando shows com os mais importantes artistas do mercado fonográfico brasileiro.

Hoje, a GP Produções realiza grandes shows na Red Eventos, Royal Palm Hall e diversas casas de shows na região, onde sempre o resultado é casa cheia e espetáculos com recordes de bilheteria.

Os eventos que levam a assinatura da GP Produções têm garantia de qualidade, inovação, tecnologia e sucesso.

Serviço:

– “Cabaré” Leonardo e Bruno & Marrone

Dia 31 de março, a partir das 21h00 (abertura)

Local: Red Eventos – Jaguariúna

Ingressos a partir de R$ 80,00

www.redeventos.com.br

www.gpproducoes.com.br

Informação à Imprensa:

Patty Lima

Assessoria de Comunicação

(19) 9 9796.7824

patyoml@uol.com.br