Inscrições para o 18º Campeonato de Futebol Cinquentão de Mogi Guaçu vão até o dia 23 de março

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEL) iniciou as inscrições de equipes interessadas em participar do 18º Campeonato de Futebol Cinquentão de Mogi Guaçu. Em 2023, a competição tem como objetivo promover o futebol com a participação de atletas nascidos a partir do ano de 1973. O atual campeão da categoria na cidade é o time do Comercial.

Para confirmar a participação no campeonato, assim como para retirar as fichas de inscrições individuais dos jogadores, os representantes das equipes devem comparecer presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer localizada na Rua Santo Antônio, 30, no Bairro do Lote, no horário de atendimento das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

“A competição é direcionada para atletas que tenham a idade mínima a partir de 50 anos. Vale ressaltar que só poderá entrar em campo os jogadores que estiverem inscritos como atletas”, explicou secretário da pasta, Paulo Cesar Moreira.