Mogi Guaçu e Mogi Mirim firmam convênio para ação de trabalho conjunto de segurança pública

O prefeito Rodrigo Falsetti e o prefeito de Mogi Mirim Paulo Silva firmaram recentemente um convênio que irá permitir uma melhor integração entre as

Secretarias Municipais de Segurança das duas cidades, assim como maior acesso às informações confidenciais das pastas. No Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 2 de março, o convênio encontra-se publicado no link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzM0NjEy, páginas 2 a 7.

Com a iniciativa, será possível elaborar ações conjuntas para melhorar a segurança da região, além de reforçar o trabalho em pontos estratégicos dos municípios. “Trata-se de algo muito relevante para a segurança. Ficamos contentes com esse convênio que resulta no acesso à informação unificada junto aos nossos órgãos de segurança”, comentou Rodrigo Falsetti.

O secretário de Segurança de Mogi Guaçu, Paulo Henrique da Silva Gomes, frisou que o convênio irá possibilitar a realização de ações de prevenção primária da violência e a proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental dos munícipios por meio das Guardas Civis Municipais (GCMs). “A partir disso e obedecendo à legislação pertinente às cláusulas do convênio iremos elaborar o Plano de Trabalho a cada operação realizada de forma conjunta entre as Corporações”, explicou.

Segundo o secretário, as áreas de interesse comum também serão estabelecidas conforme o Plano de Trabalho previamente elaborado. “Será autorizado a entrada e a permanência das equipes das Guardas Civis dos municípios conveniados, durante os trabalhos preventivos nas áreas de interesse comum especificadas respeitando limites de competência política-administrativa de cada cidade”, falou.

É importante destacar que as ações preventivas serão praticadas por meio de planejamento, avaliando-se bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações de ambos os municípios. “No entanto, não será permitido atingir-se área de interesse comum fora do estabelecido no Plano de Trabalho. Dentro desta situação, será necessária a autorização prévia para efetuar um simples patrulhamento que adentre os limites de cada município”, concluiu Gomes.