Briga entre casal termina em mulher morta e homem na UTI

Os PMs Cabo Pozzer e Thiago foram solicitados a atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Guaianazes,110 no Jardim Igaçaba por volta das 22h30 desta segunda (13), a qual resultou na morte de uma mulher e ferimentos graves em um homem.

Com apoio de uma viatura da Força Tática e outras viaturas, a testemunha que é mãe da mulher informou que a sua filha e o genro estavam em desentendimentos, momento em que os PMs adentraram a casa e encontraram caídos ao chão da cozinha o casal, ambos sangravam bastante devido a ferimentos de facas e estavam desacordados.

Viaturas do Resgate e SAMU foram ao local rapidamente. A mulher identificada como sendo M.A.S.M de O (Maria de Oliveira) de 25 anos já foi atestada em óbito pelo médico do SAMU, ela apresentava diversos ferimentos no corpo provocado por faca. Já C.R.M de O (Caio Oliveira) de 27 anos foi socorrido para a Santa Casa em estado grave e após procedimentos cirúrgicos se encontra na UTI correndo risco de morrer, Caio apresentava ferimentos de faca no pescoço, acredita-se que ele tenha tentado o suicídio após matar a companheira.

A Polícia Civil esteve no local do crime junto com a Perícia da Polícia Científica e vai apurar o caso.

Caio está sob escolta policial na Santa Casa, já que o Delegado Dr. Júlio o autuou em flagrante por Homicídio Qualificado, ele será detido e encarcerado se sobreviver aos ferimentos que apresentou.