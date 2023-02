Polícia Civil investiga homicídio em frente o Cerveja & Cia, proprietário emite nota de esclarecimentos do fatos

Rogério Pasotti, funcionário do Cerveja & CIA foi assassinado na madrugada deste domingo (12) após ser baleado na cabeça na calçada em frente o estabelecimento, no momento em que ia em direção ao seu carro para ir embora.

Rogério acabou morrendo antes de ser socorrido e o atirador se evadiu do local sem ser identificado ainda. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local do crime e já começaram as investigações para identificar e responsabilizar o assassino.

Diante reportagens em sites e redes sociais divulgando o fato lamentável ocorrido, o proprietário do Cerveja & CIA, patrão da vítima fatal, o empresário Lenildo Lopes emitiu uma nota para esclarecer alguns fatos que foram divulgados de maneira distorcida.

Segue a nota na íntegra:

“É com muito pesar e respeito que comunicamos a nota de falecimento de Rogério Pazzoti, deixamos aqui nosso luto e sentimento a família, que Deus leve conforto à todos.

Vimos comunicar os fatos realmente acontecidos em respeito a ele e a família, diferente do que foi divulgado em alguns canais de comunicação, Rogério trabalhava conosco no período da manhã na parte da conveniência, ao lado da Choperia, então não se encontrava em horário de trabalho. Ele chegou no estabelecimento por volta das 2:45 a.m. (madrugada) afim de pegar alguns objetos pessoais que havia esquecido na parte da manhã. O estabelecimento já se encontrava com as portas de entrada fechadas, as mesmas foram baixadas 2:10 am., porém alguns clientes ainda estavam saindo, Rogério entrou, falou com alguns amigos que trabalham no estabelecimento, se despediu, e em questão de 15 a 20 minutos saiu. Importante destacar que em momento algum ele chegou a discutir com ninguém, seja clientes ou pessoas que se encontravam na rua.

A OCORRÊNCIA: Por volta das 2:30 a.m. surgiu pela Avenida Bandeirantes, sentido centro/bairro uma confusão entre diversos jovens, alguns dos envolvidos na ocorrência buscaram refúgio próximo ao estabelecimento, foi quando surgiu uma moto e um carro, a polícia está investigando, pra descobrir de onde partiu o disparo, que atingiu de raspão um dos envolvidos na confusão, e infelizmente, vindo a atingir Rogério que estava passando pela calçada em direção ao seu carro. Salientamos ainda, que

nenhum dos envolvidos estavam no estabelecimento, o mesmo já se encontrava fechado, mas algumas pessoas que estavam saindo conseguiram presenciar a ocorrência e ficaram muito assustadas.

Deixamos novamente nosso pesar e sentimento a família de Rogério Pazzoti”.