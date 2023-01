Vereador Jéferson Luís é o novo Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu

Desde o dia primeiro de janeiro, o Legislativo Municipal de Mogi Guaçu tem um novo Presidente. O Vereador Jeferson Luís, que está em seu terceiro mandato, assumiu o comando da Câmara para o biênio 2023/2024.

A nova composição da Mesa Diretora é formada pelos seguintes vereadores:

Presidente: Vereador Jeferson Luís da Silva

1ª Secretária – Vereadora Liliane Helena Barbosa Chiarelli

2º Secretário – Luciano Firmino Vieira (licenciado do cargo)

1ª Vice-Presidente – Vereadora Judite de Oliveira

2º Vice-Presidente – Vereador Fernando José Sibila Marcondes

3º Secretário – Vereador Luís Zanco Neto

O novo presidente, que esteve durante o ano de 2022 na liderança do governo do Prefeito Rodrigo Falsetti, tem a missão agora de coordenar os trabalhos do Legislativo.

Em contato com o Vereador Jeferson Luís, o mesmo pontuou: “Com muita honra, assumi o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu para o biênio 2023/2024. Agradeço a Deus, ao povo guaçuano e aos vereadores pela confiança em mim depositada e renovo o meu compromisso de trabalhar pelo fortalecimento da instituição e pela união do Legislativo em benefício de nossa gente”