Busca ao carro que caiu no Rio Mogi Guaçu chega ao fim do segundo dia sem sucesso

No final da tarde desta terça-feira (3) a equipe do Corpo de Bombeiros Militares e Civis encerrou o segundo dia de buscas ao motorista que estava no carro que caiu no Rio Mogi Guaçu, na SP-340 nesta segunda, por volta das 12h00.

Na tarde desta terça (03), órgãos da grande mídia anunciaram que o veículo teria sido localizado, mas tratava-se de notícia falsa. As comportas da represa chegaram a ser fechadas para tentar reduzir o nível da água e a correnteza, mesmo assim, não houve sucesso nas buscas que retomam na manhã desta quarta.

Um jovem motorista de 21 anos, morador de Campinas, é o suspeito de ter caído com seu carro de cima da ponte, a família acompanha no local as buscas.