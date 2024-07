Vigilância Sanitária alerta sobre falsos fiscais sanitários

A Vigilância Sanitária (Visa) de Mogi Guaçu alerta a população em geral para a ação de falsos fiscais sanitários. O órgão esclarece que não agenda inspeções antecipadamente nem solicita qualquer tipo de pagamento.

A coordenadora da Visa, Otacília Machado de Oliveira Souza, explicou que as fiscalizações são realizadas sem aviso prévio e por fiscais devidamente identificados. “Alertamos para a gravidade dessas ações, que se aproveitam da falta de informação sobre o Código Sanitário, conforme estipulado pela Lei Nº 10.083, de 23 de setembro de 1.998 do Estado de São Paulo”, disse.

Em caso de suspeita, a Visa recomenda que o munícipe entre em contato com a Guarda Civil Municipal (GCM) pelo telefone 153, pois pode ser uma tentativa de golpe. Ela ainda reforça também que se encontra à disposição por meio do e-mail ss-visa@mogiguaçu.sp.gov.br, pelo telefone (19) 3811.7272 ou de forma presencial na sede do órgão, localizada na Avenida Padre Jaime, 1.422, no Jardim Planalto Verde.