Bombeiros seguem buscas por carro que caiu no Rio Mogi Guaçu

Homens do Corpo do Bombeiros procuram um carro que caiu dentro do Rio Mogi Guaçu por volta das 12h00 desta segunda (02).

Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle do veículo quando seguia sentido Mogi Mirim, atingiu a defensa metálica e invadiu o canteiro central caindo dentro do rio pelo vão que existe entre as duas pontes. Não há informações do modelo do veículo e nem quantas pessoas estavam dentro, além do motorista.

Além do Corpo de Bombeiros, o helicóptero Água da Polícia Militar ajuda no resgate, no entanto, as chuvas que caíram nos último dias deixaram o leito cheio, acima da normalidade, o que dificulta o resgate, já que o veículo afundou e pode ter sido arrastado, dificultando a sua localização.

Em qualquer momentos maiores informações.

Atualização as 20h00 desta segunda(02):

O Corpo de Bombeiros encerraram as buscas ao anoitecer e recomeçam ao amanhecer desta terça (03). A AES Tietê que administra a barragem na Cachoeira de Cima chegou a fechar as comportas por mais de duas horas, esperando o nível da agua diminuir para facilitar as buscas, no entanto, mesmo assim não houve sucesso em encontrar o veículo.