Atropelamento por trem faz vítima fatal no Jardim Bela Vista

Uma pessoa não identificada morreu após ser atropelado por um trem na noite desta segunda-feira (23) em Mogi Guaçu. O acidente ocorreu por volta das 23h10 na Avenida Linoard Bueno Trabaglio, próximo à linha férrea.

De acordo com informações da Polícia Militar, o maquinista do trem, identificado como A.E.S.Z., disse que avistou a vítima deitada nos trilhos a cerca de 50 metros de distância. Ele acionou o freio de emergência, mas não conseguiu parar o trem a tempo de evitar o atropelamento.

A equipe do Corpo de Bombeiros, acionada via 190, compareceu ao local e removeu o corpo da pista. Perícia técnica também foi realizada no local. Até o momento, a identidade da vítima não foi estabelecida, uma vez que ela não portava documentos.

O caso foi registrado pela PM e encaminhado à Delegacia de Polícia local para investigação das circunstâncias do acidente.