Ana Filomeno lidera o lançamento do MDB Mulher em Mogi Guaçu

Foi realizado no último dia 29 de junho o lançamento do MDB Mulher em Mogi Guaçu, um marco histórico para fortalecer a presença feminina na política local e promover a igualdade de gênero na comunidade. O evento contou com a presença de diversas lideranças políticas, comunitárias e empresariais, destacando-se a participação do Prefeito Rodrigo Falsetti, do Vice-Prefeito Marcos Tuckumantel e de Cláudia Botelho, presidente estadual do MDB.

Liderado por Ana Filomeno, pré-candidata a vereadora, presidente do Fundo Social de Solidariedade e presidente do MDB Mulher Mogi Guaçu, além também de ser defensora ativa dos direitos das mulheres e da sua representação nos processos políticos da cidade. O MDB Mulher surge como uma iniciativa dedicada a incentivar e capacitar mulheres para assumirem papéis de liderança em todos os níveis da sociedade.

Ela ressaltou a importância do evento: “Nosso objetivo é empoderar as mulheres de Mogi Guaçu, oferecendo capacitação, apoio e recursos necessários para que elas possam influenciar ativamente nas decisões que moldam nosso futuro.”

O encontro também proporcionou às participantes a oportunidade de conectar-se, compartilhar experiências e fortalecer uma rede de apoio mútuo. Foi um momento de união e celebração, onde todas se comprometeram a trabalhar juntas por um futuro mais igualitário e justo para as mulheres da região.

Durante o lançamento, Ana Filomeno enfatizou o compromisso do MDB Mulher em criar um espaço inclusivo onde as vozes femininas sejam não apenas ouvidas, mas respeitadas. A diretoria do MDB Mulher Mogi Guaçu, composta por mulheres como Viviane Passos Santos, Dalva Aparecida Gonçalves Manholer, Angela Maria Filomeno, Isabel Vieira Bonvicini, Mariana Meneghel Ribeiro de Almeida, Adriana Barufi Bueno e Sandra Lima, reflete a diversidade e a força do movimento.

Segundo ela, este é apenas o começo de uma jornada transformadora na busca por mais oportunidades, além de também fortalecer a representatividade feminina em todos os níveis da sociedade.