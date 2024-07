Colisão frontal entre motos deixa um morto e um ferido gravemente na região da Roseira

Um grave acidente foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (24), na Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo, no trecho entre a Rua Paula Bueno e a Vicinal Mogi Guaçu – Itapira.

Segundo apurado, as condições em que ocorreu o acidente ainda não foram esclarecidas. O que se sabe é que houve uma colisão frontal entre as motocicletas, a condutora da Honda Biz B. R. F.S. foi socorrida pelo SAMU com graves ferimentos, inclusive fraturas expostas e até possível perda de membro. Já o outro motociclista da Honda Twuister R.R.J. que era morador de Itapira e trabalhava de segurança em uma empresa de Mogi Guaçu morreu na hora.

A Polícia Militar interditou os dois lados da via para o trabalho da perícia, realizada pela Polícia Científica.