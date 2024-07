RockSauro, o trio mineiro é a atração do JukaDani Rock Bar neste sábado, dia 27

Preparem-se, galera! O power trio mineiro de rock, @rocksauro, vai detonar no palco do Jukadani RockBar em mais um episódio épico da turnê 2024!

Depois de incendiar os principais festivais de rock pelo Brasil, eles chegam com tudo no próximo sábado, dia 27/07, para um showzão imperdível com aquela presença de palco insana que só o @rocksauro tem!

Esperem por um espetáculo enérgico, repleto de releituras fod* dos grandes clássicos do rock n roll, tudo com a pegada única e eletrizante desse trio! Vai ser uma noite histórica, galera!

Abertura da casa: 21h00.

Entradas: R$30,00 por pessoa.

Não vendemos antecipados e nem fazemos reservas.

Estacionamento terceirizado em frente ao bar.

Chame a galera e venham viver uma experiência rock n roll diferenciada no Jukadani RockBar!

Como chegar: (https://maps.app.goo.gl/QK3GskPUQmjBQMQj7)