Vida Longa: construção de 28 residências é iniciada no Jardim Santa Cruz

Foi iniciada a construção de 28 unidades habitacionais voltadas para idosos do programa Vida Longa, da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), do Governo do Estado, no Jardim Santa Cruz. As residências serão construídas no modelo de condomínio fechado.

Pelo projeto da CDHU, responsável pelo processo licitatório, as unidades contam com cozinha, sala de estar e dormitórios conjugados, banheiro e área de serviço. Os imóveis são projetados com conceito arquitetônico adaptável, incluindo acessibilidade.

O programa Vida Longa, antigo Vila Dignidade, é um equipamento comunitário de moradia assistida voltada para pessoas idosas, com mais de 60 anos, de baixa renda, com até dois salários mínimos, priorizando quem não tem família. O investimento do projeto em Mogi Guaçu é da ordem de R$ 4 milhões.

O secretário de Habitação, Indústria e Comércio, Fabiano Martini, comentou que a conquista do projeto junto ao Governo do Estado é fruto da gestão feita pelo prefeito Rodrigo Falsetti. A Prefeitura fez a doação da área e o Estado realiza o investimento.

Martini lembrou que o futuro morador do Vida Longa não tem a posse do imóvel, uma vez que ele será utilizado por outras pessoas que se enquadram no programa. “O morador não tem o domínio sobre o imóvel. Quando o idoso falecer, o imóvel não fica para nenhum familiar e ele é passado para outro idoso”, reforçou.

A obra é executada pela Soplan Construtora, contratada pelo Estado, e tem prazo de 18 meses para conclusão.