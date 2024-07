Prefeito Rodrigo inaugura nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, é a segunda do mandato

O prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou, nesta sexta-feira, 5 de julho, a nova ponte da Avenida dos Trabalhadores sobre o Rio Mogi Guaçu. Essa é a segunda obra de infraestrutura entregue durante o seu mandato.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, de todos os vereadores da cidade e do deputado estadual Barros Munhoz. O prefeito enfatizou o trabalho de sua equipe ao longo dos últimos três anos e meio, destacando a sua “gestão de obras, de dedicação coletiva e de cuidado com o município e as pessoas”.

A nova ponte integra um pacote que inclui também a recente entrega da nova ponte da Avenida Brasil. Juntas, as duas obras somam um investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, contemplando infraestrutura, cabeceiras, sinalização e iluminação pública.

Em seu discurso, o prefeito ressaltou que Mogi Guaçu é uma cidade de oportunidades, não de oportunistas, e que o município vem recuperando seu protagonismo e força. Já o deputado Barros Munhoz se referiu a Rodrigo como um “prefeito incansável” e disse ter orgulho em falar da cidade em todo o Estado.

A nova ponte leva o nome do ex-vereador Roberto Simoni, em homenagem a sua trajetória na política local. A estrutura foi construída com apoio financeiro da Caixa Econômica Federal e fica ao lado da icônica Ponte Vermelha, cartão postal da cidade.

Por fim, o prefeito relembrou outras realizações de sua gestão, como o recapeamento de mais de 150 vias e a duplicação da Avenida Brasil, e informou que a cidade já possui estudos avançados para um novo projeto de mobilidade envolvendo a rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.