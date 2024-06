Prefeito entrega reservatório de água no Jardim Nova Alvorada numa parceria entre Samae e Consult

O prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e os secretários autárquicos do Samae, Antônio Carlos Bento Junior e Rubens Pierina entregaram, na manhã desta sexta-feira, dia 28 de junho, o reservatório de água do Jardim Nova Alvorada. Com capacidade para 300 mil litros, o reservatório é fruto de parceria entre a Consult e o Samae, representado investimento de mais de R$ 900 mil.

“A Consult foi sensível à importância de reservatório para garantia do abastecimento da região. E, cada vez mais, precisamos de investimentos para garantir abastecimento de água diante de novos empreendimentos que estão surgindo”, pontuou o prefeito.

Por sua vez, Bento detalhou que coube ao Samae a perfuração do poço artesiano e instalação de bombas. “Também fizemos a parte da segurança do local com instalação de alarme com monitoramento 24 horas, concertina e o sistema de telemetria”, acrescentou sinalizando que o reservatório garantirá o abastecimento dos 720 lotes que compõem o bairro, sendo que destes 250 já com casas construídas pela Consult.

O vice-prefeito reforçou ainda que o empreendimento habitacional valorizou a região, mostrando a importância da parceria público-privada. “Quando bem feita dá resultado”, disse.

O diretor da Consult, Ivan Ricardo de Oliveira, que representou a empresa no ato de entrega, mostrou-se aberto a novas parceiras com a Administração Municipal e o Samae.