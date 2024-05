UBS do Ypê Amarelo: construção avança e instalação de telhado é próxima etapa

A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Residencial Ypê Amarelo avança e uma nova etapa é iniciada. Nesta semana, a empresa responsável realiza os serviços para a instalação da moldura na parte superior da construção que irá receber o telhado da unidade.

O serviço é chamado de platibanda e tem como finalidade esconder o telhado, as calhas, a caixa d’água e outros materiais de construção. Esta fase será finalizada até sexta-feira, 24 de maio. Antes desta etapa, foi concluída a concretagem da laje.

A obra da UBS do Ypê Amarelo segue dentro do cronograma determinado pela Administração Municipal e o trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). O valor do investimento é de R$ 2,2 milhões e com prazo de entrega para o segundo semestre de 2024.

O imóvel terá 453,45m² e contará com oito consultórios médicos, sendo para o atendimento de triagem, de inalação e coleta, de curativos e saturas, de ginecologia, de psicologia e de nutrição, bem como outras três para atendimento de clínica geral. O postinho terá ainda um consultório odontológico, sala de vacinação, de esterilização, de estocagem de medicamentos, além de recepção, copa, almoxarifado e sanitários.

A futura Unidade Básica de Saúde da cidade está localizada entre a Rua Georgina Theodoro de Oliveira e a Rua Maria Tereza Vedovello.