26 estudantes da rede municipal visitam idosos em casa de repouso na Chácaras Alvorada

Estudantes do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profª Claudina de Oliveira Ramos, na Chácaras Alvorada, visitaram na tarde desta terça-feira, 11 de junho, o Lar de Idosos Plenitude localizado próximo a unidade escolar. A visita faz parte do projeto ‘Histórias para quem tem histórias’ e contou com a presença de 26 crianças, que tiveram como objetivo realizar leituras para 38 idosos (senhores e senhoras) que moram na casa de repouso do bairro.

O projeto visa proporcionar para os estudantes a experiência e exploração das múltiplas linguagens, por meio da promoção de ações que incentivem e ampliem possibilidades de leitura e, desta forma, buscar oportunidades de compartilhar saberes entre a comunidade e a escola. E com o foco na leitura, o projeto teve como uma das ações apresentar às pessoas idosas do Lar Plenitude leituras diversas. “Neste encontro, houve um sarau de poesias e uma roda de conversa que possibilitou aos idosos compartilharem suas vivências a partir de suas experiências”, explicou a supervisora de Ensino da Secretaria Municipal da Educação, Josiane Luciano Oliva.

De acordo com ela, o desenvolvimento do projeto iniciou durante a roda de jornal que já é uma prática de leitura na escola. “Após a leitura do artigo Combater o etarismo é uma tarefa de todos, publicado pelo jornal Gazeta Guaçuana no dia 20 de abril, as crianças ficaram sensibilizadas com o assunto e sugeriram uma visita ao Lar de Idosos na Chácaras Alvorada”, contou.

Desta forma, a professora da turma do 5º ano C, Deyse Farkas, organizou o projeto que teve dentre algumas etapas, a releitura do artigo e pesquisa sobre o tema etarismo; elaboração de uma carta de leitor que foi enviada ao Jornal Gazeta Guaçuana sobre o artigo lido; a escolha do nome do projeto e organização da visita ao Lar de Idosos Plenitude e elaboração do convite. O projeto terá continuidade com o desenvolvimento de outras ações no 3º bimestre de 2024.