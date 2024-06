Guaçuano finalista do Canta Comigo atinge mais de 600 mil visualizações na página do Facebook da Record Rio Preto

Quem não se lembra que no domingo dia 02/06 o guaçuano Alisson Viana emocionou os 100 jurados e fez com que eles se levantassem e cantassem com ele a música “Dois Corações e Uma História” que é um clássico de Zezé Di Camargo e Luciano.

E não parou por aí. Além de ter conseguido tal feito e ser o primeiro finalista em reality musical para nossa cidade em rede nacional ele também vem se destacando pela cidade, pelo Instagram do próprio Canta Comigo e no Facebook da Record Rio Preto que conta com mais de 630 mil visualizações e mais de 19.300 likes.

Esse garoto merece nosso apoio pessoal. Compartilhem o máximo que puderem, comentem e sigam ele nas redes sociais.

Instagram: @alissonvianaoficial

Tik Tok: @alissonvianaoficial

E contato para shows: (19)9 99927474

Vamos dar o maior apoio a esse talento guaçuano que vem se destacando no Brasil.

Assistam também o clipe da música dele “Viola, Sonho e Uma Saudade” disponível no YouTube em seu canal.