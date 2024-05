Prefeitura promove Campeonatos de Xadrez para deficiente visual e de Judô para autista

O esporte é uma atividade que pode ajudar a promover a inclusão social e esse tem sido um desafio para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). A Pasta tem desenvolvido projetos e programas que visam atender esse público especial e algumas parcerias são fechadas com o objetivo de promover o esporte em suas diversas modalidades. Nesta semana, a SEL vai promover dois eventos esportivos que visam a inclusão.

O primeiro é o Campeonato Brasileiro de Xadrez para deficiente visual, que será realizado de 24 a 26 maio, no Centro de Convenções Hotel Confort, localizado na Avenida Presidente Tancredo Almeida Neves, nº 1.855, no Jardim Nossa Senhora das Graças. A abertura oficial acontece no dia 24, às 14h. A Secretaria de Esporte e Lazer apoia a realização do evento, sendo uma realização da Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes. O Campeonato vai contar com a participação de atletas de Mogi Guaçu e de todo o Brasil.

O secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira, contou que o município conta com um projeto em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e com a Associação da Mulher Unimediana (AMU), que desenvolve a modalidade de xadrez nas escolas da rede municipal. “Nós levamos algumas modalidades para as escolas e o xadrez é uma delas. É um projeto que tem dado muito certo e, assim, conseguimos ampliar o alcance das modalidades e temos atendido todos os públicos”, comentou.

Outro evento já agendado é o Campeonato Municipal de Judô para autista no dia 1º de junho, a partir das 8h, no Ginásio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, localizado no Parque Cidade Nova. Já estão confirmadas as participações de atletas de Mogi Guaçu. “Esse é um projeto novo que começamos a desenvolver, porque o esporte é uma ferramenta apta a transformar vidas, atuando tanto como um fator de inclusão, quanto um combatente de exclusão social também”, ressaltou.

Recentemente, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, iniciou um projeto de judô, que atendem crianças atípicas, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Os treinamentos são realizados no Centro Esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos.