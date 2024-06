Tombamento de carreta carregada com 30 toneladas de café é registrado em Mogi Mirim

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 7 de junho, na SP 340, e gerou lentidão no trânsito.

Um tombamento de carreta carregada com 30 toneladas de café deixou um bloqueio parcial na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), no quilômetro 155+500, sentido sul, em Mogi Mirim, interior de São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 9h50 desta sexta-feira, 7 de junho. De acordo com informações da concessionária Renovias, responsável pela administração da via, a faixa 01 ficou bloqueada a partir das 9h50 e a faixa 02 a partir das 10h, com o desvio sendo feito pelo acostamento.

Até o momento, apenas uma vítima leve foi registrada, que recusou remoção e assinou o termo de compromisso. A carga da carreta, composta por 30 toneladas de café, vazou durante o tombamento.

O trânsito na região ficou congestionado em aproximadamente 2,5 quilômetros, do quilômetro 155+500 até o quilômetro 158. A Polícia Rodoviária e a equipe da Renovias permanecem no local para acompanhar a ocorrência, que segue em andamento.

Motoristas que precisam trafegar pela região são orientados a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e aguardarem a liberação total da pista.