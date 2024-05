SAMAE conclui obras do emissário de esgoto na cabeceira da nova ponte da Trabalhadores

O serviço é realizado no trecho que receberá a cabeceira da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores. O remanejamento se fez necessário para evitar risco de acidente futuro.

Vale destacar que a obra tem projeto e execução da equipe da autarquia, o que muito orgulha o SAMAE que, através deste serviço, pôde contribuir com o projeto de mobilidade urbana da administração municipal.

O superintendente do SAMAE, Mario Antônio Zaia, explicou sobre a necessidade de remanejamento do emissário de esgoto. “Poderia haver vazamento embaixo do aterro feito para acomodar a cabeceira com possibilidade de ocorrer erosão, provocando desmoronamento e provável acidente grave”, detalhou.

Além disso, o superintendente acrescenta que, caso não houvesse o remanejamento, ficaria muito difícil o acesso ao emissário para realização de serviços de manutenção.

Zaia agradece a compreensão daqueles que entenderam a importância da obra e compreenderam a impossibilidade de realizar o serviço sem interromper parcialmente o trânsito sobre a ponte da Avenida dos Trabalhadores. Aliás, o trecho será liberado nesta sexta-feira (24).

“Foram 40 dias de serviço, sendo 10 dias a mais do que o prazo estimado, mas por conta de alguns imprevistos pontuais”, ressalta, acentuando que isso não tira o mérito da equipe que executou a obra.

O local segue com serviço de construção de galerias de águas pluviais por parte da SOM (Secretaria de Obras e Mobilidade).