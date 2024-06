Renovias implanta nova barreira de concreto na SP-342, em Mogi Guaçu

A equipe de Engenharia da Concessionária Renovias deu início à implantação de dois quilômetros de uma nova barreira de concreto na rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), entre os municípios de Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal. A barreira de concreto é um dispositivo de segurança que se estenderá do km 175+600 ao km 177+390, na região do Jardim Sakaída, Jardim Chaparral e Pantanal.

A nova barreira de concreto de aproximadamente 1,40m de altura, vai substituir o alambrado existente, atualmente, no local. Este é um reforço de segurança, especialmente para os pedestres, que indevidamente, ainda insistem em atravessar a rodovia fora da passarela.

“A concessionária está trabalhando para prevenir acidentes e salvar vidas. É importante conscientizar a população e evitar a travessia indevida na rodovia, uma vez que as pessoas estão se colocando em risco e podem sofrer graves acidentes”, reforça o coordenador de obras, Francisco Rocha.

No trecho onde a nova barreira de concreto está em fase de implantação já existe uma recém-inaugurada passarela de pedestres. A obra foi concluída em julho do ano passado, visando garantir a travessia segura dos moradores dos bairros lindeiros, que estão em processo de expansão.

Nas proximidades da passarela também já existe uma barreira de concreto que, agora, será estendida. “Já temos a barreira de concreto do km 172+150 ao 175+600 e, com a obra em andamento, teremos o prolongamento desta barreira até o km 177+390. Tudo para garantir segurança viária e proteger a vida dos pedestres e ciclistas que passaram por aquele trecho, diariamente”, comenta Francisco Rocha.

O serviço está sendo executado no período diurno, sem interferências relevantes no tráfego do local, com interdição de apenas uma faixa de rolamento. Todo o trecho em obras está devidamente sinalizado para a segurança, tanto das equipes que trabalham no local, quanto dos motoristas que utilizam a SP-342.

A Concessionária reforça aos clientes que respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelo local com obras, uma vez que operários estão nas imediações da pista.

A implantação da nova barreira de concreto deve ser finalizada até o mês de outubro.