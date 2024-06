Equipe feminina de xadrez conquista 6º lugar nos Jogos Abertos da Juventude

As enxadristas da equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistaram o sexto lugar na final estadual dos 39º Jogos Abertos da Juventude, durante competição realizada entre os dias 4 e 8 de junho na cidade de Araçatuba. O evento foi vencido pela equipe de Santos. Mogi Guaçu participou do evento porque foi a campeã da fase regional de Campinas.

A equipe guaçuana, composta pelas atletas Laíne Raquel da Silva, Emilly Vitória de Oliveira Silva, Júlia de Souza Ramos e Yasmim Lara Svidzinski, somou oito pontos, ficando na sexta posição entre os 11 times finalistas. As guaçuanas disputaram quatro partidas e conseguiram uma vitória sobre Marília, empataram contra Araraquara e tiveram dois revés diante das cidades favoritas de São José dos Campos e Franca.

“Apesar de ser uma equipe formada há apenas alguns meses, as meninas superaram as expectativas. Essa conquista é a comprovação do sucesso da união entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu com as escolas da rede pública de ensino. É importante comentar que cada uma das nossas quatros enxadristas realizam os treinamentos em escolas e locais diferentes que são realizados pela Pasta”, disse o técnico Wendel de Assis.

Escolas

Laíne Raquel da Silva – Escola Estadual Nelson Girardi

Emilly Vitória de Oliveira Silva – Fundação Educacional Guaçuana (FEG) e Escolinha de Xadrez do Ceresc

Júlia de Souza Ramos – EMEF Marina Paschoalotti

Yasmin Lara Svidzinski – Escola Estadual Luiz Martini