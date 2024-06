Goodbom Supermercados encaminha 18 toneladas de arrecadações para o Rio Grande do Sul 

O GoodBom Supermercados, em parceria com o laboratório farmacêutico EMS, encaminhou, por meio do “Movimento Azul Solidário”, 18 toneladas de donativos para os municípios atingidos com o objetivo de auxiliar as pessoas afetadas pelas cheias no Sul do país. Desde o início de abril, os temporais que caíram sobre o estado afetaram mais de 60% de todo o território. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, no momento cerca de 572.781 pessoas seguem desalojadas.

A campanha que mobilizou clientes, funcionários e parceiros, aconteceu em todas as 13 unidades da rede, abrangendo as cidades de Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Mogi Mirim, Monte Mor, Campinas e Mogi Guaçu, onde foram recebidos alimentos não perecíveis, roupas, água potável, cobertores e ração para animais.

Para Alice Vieira Miranda, diretora de tecnologia e comunicação do GoodBom Supermercados, a união durante o período de arrecadação é essencial para garantir que o maior volume possível de donativos chegue às vítimas e ofereça um breve amparo nesse momento delicado. “Acreditamos que a união faz a força e que juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A quantidade de itens superou as nossas expectativas e demonstrou o poder da solidariedade. É muito gratificante para nós saber que, em momentos difíceis, podemos contar com o apoio da nossa comunidade para fazer a diferença,” afirma Alice.

Para aqueles que se interessaram em continuar as doações, o Movimento Azul Solidário segue o envio dos donativos para auxiliar as vítimas do desastre. Basta acessar o site e realizar a sua contribuição.