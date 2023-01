Setor de fisioterapia do HMTR promove triagem de pacientes

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de fisioterapia, iniciou a triagem de pacientes com pedido de cirurgias ortopédicas. Somente nesta semana, 30 pacientes foram atendidos e somente 15 precisaram de encaminhamento ao ortopedista para uma nova avaliação médica. O principal objetivo da pasta é verificar qual paciente, de fato, precisará passar pelo procedimento cirúrgico.

“Nós temos uma lista desde 2017 com mais de 1.400 pacientes que têm pedido em mãos para cirurgia, mas estamos observando que nem todos que têm essa solicitação realmente são casos cirúrgicos. Por isso, optamos por fazer essa triagem e o resultado tem sido bastante positivo”, comentou Luciano Firmino Vieira, secretário municipal de Saúde, ao ressaltar que a Saúde quer ter uma lista mais realista dos casos cirúrgicos.

Dos pacientes atendidos nesta semana, a maioria foi encaminhada para fisioterapia, uma vez que a avaliação profissional descartou a necessidade de intervenção cirúrgica. Além desses, outros pacientes afirmaram estar bem ou desistiram da cirurgia. “Nossa meta é reduzir essa lista de pacientes que aguardam pela cirurgia ortopédica e estamos avançando, pois os procedimentos estão sendo feitos na Santa Casa e no Hospital Municipal”, reforçou o secretário.

Durante a triagem, os pacientes estão sendo encaminhados para o ortopedista ou outro especialista, dependendo da avaliação do fisioterapeuta. “Vimos casos de pessoas que disseram não ter mais dores, mas continuam na lista de cirurgia, então, esse é um trabalho importante para termos números mais precisos”, disse.

Fisioterapia

O Setor de Fisioterapia do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos atende na clínica localizada junto ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) e em domicílios, além do CAM (Centro de Atendimento da Mulher). A coordenadora de Fisioterapia do Hospital Municipal, Ana Amália Moreira Romualdo, comentou que o atendimento fisioterápico 24 horas na rede pública de saúde é uma referência regional, porque são 15 profissionais atuando nas áreas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Clínica Médica, Setor de Oncologia e pronto-socorro.