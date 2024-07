Reforma na UTI do Hospital Municipal de Mogi Guaçu começa na próxima semana

A reforma da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, na Zona Sul de Mogi Guaçu, está prevista para começar na próxima semana. Por conta dos serviços, a UTI, que conta com 10 leitos, foi alocada para outro espaço e o atendimento para a população segue normalmente. O prazo de realização do serviço é de quatro meses.

Pelo projeto, será necessário demolir as paredes existentes do setor, para que o local seja transformado num novo ambiente. Entre os serviços programados para serem feitos no espaço estão a reforma do quarto de isolamento e antecâmara, posto de enfermagem, sala de preparo, sala de expurgo, um quarto, um vestiário, além da renovação dos banheiros feminino, masculino e do direcionado para Pessoas com Deficiência (PcD).

O trabalho será executado pela empresa CRM Construtora LTDA e terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). O valor da obra é de R$ 333.790,34, sendo conquistado por meio de repasse do Ministério da Saúde.