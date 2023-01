Arquibancada, campo de futebol e vestiários do Cerep passam por manutenção

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) realiza ações de zeladoria no centro esportivo Vereador José Américo Caveanha, o Cerep, na Vila Paraíso, na Zona Sul. Equipe da pasta já executou os serviços de corte de grama, capina, limpeza e manutenção geral do campo de futebol e, no momento, finaliza a pintura da arquibancada do espaço. O trabalho inclui ainda a reorganização dos vestiários do Cerep.

“O trabalho visa manter as áreas de esporte e lazer de Mogi Guaçu sempre bem cuidadas. A melhoria é feita pelos próprios funcionários e faz parte do cronograma de serviços que visam a zeladoria nos centros esportivos do município”, comentou o secretário da pasta, Raphael de Godoy Locatelli.

Raphael comentou que o serviço tem como objetivo deixar o centro esportivo em plenas condições de segurança e conforto para receber a abertura do Campeonato Amador de Futebol da 1ª Divisão de Mogi Guaçu de 2023, marcada para acontecer no dia 26 de março, um domingo.

“Além disso, vamos adequar a arquibancada, o campo e os vestiários do Cerep de acordo com as normas e padrões exigidos pela Federação Paulista de Futebol, para que, futuramente, possamos receber os jogos oficiais das categorias de base do Clube Atlético Guaçuano, a partir do segundo semestre deste ano”, contou.

Zeladoria

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realiza frequentemente os serviços de manutenção e reparos das praças esportivas de Mogi Guaçu. E entre os locais que já receberam a zeladoria estão os centros esportivos Antônio Campano, no Jardim Bela Vista, e o Alcides Macena Maria, popularmente conhecido como Pelezão, no Jardim Ypê II.

“O trabalho faz parte do nosso cronograma e é realizado para manter a conservação das unidades esportivas, muito acessadas pela população e utilizados para treinos e jogos das equipes da cidade, assim como para competições oficiais do calendário da Secretaria de Esporte e Lazer”, finalizou o secretário.